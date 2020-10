Angola derrota Moçambique por 3 a 0

O amistoso de preparação entre as seleções de Angola e Moçambique ocorreu nesta terça-feira no Estádio Municipal de Óbidos, em Rio Maior (Portugal), e teve vitória angolana por 3 a 0.

A equipe treinada pelo português Luís Gonçalves abriu o placar com Mateus nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 77 minutos da segunda etapa, o jogador do Panafiel fez seu segundo. Gelson Dala foi o responsável por completar o resultado, já aos 79 minutos de partida.

As duas seleções seguem se preparando para a fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2022 em Camarões. As eliminatórias têm retorno previsto para novembro após interrupção em março devido à pandemia.

Antes da bola parar de rolar, duas rodadas haviam sido disputadas. Angola, no grupo D, ainda não pontuou e ocupa o último lugar, atrás de Gâmbia (4 pontos), Gabão (4) e República Democrática do Congo (2).

Moçambique é líder do grupo F ao lado de Camarões. Ambos têm 4 pontos e são seguidos pelas seleções de Cabo Verde (2 pontos) e Ruanda (0).

Titulares de Moçambique: Guirrugo; Bheu, Zainadine Jr, Bonera e Reinildo; Kambala, Gildo e Dominguez; Witi, Geny Catamo e Ratifo.

Titulares de Angola: Hugo; Núrio, Buato, Jonas Ramalho e Matuwila; Estrela, Gelson Dala, Vá e Zito; Show e Mateus.