Angola perde mais uma e diz adeus a CAN

Jogando em casa, a Seleção de Angola não resistiu a República Democrática do Congo e acabou sendo derrotada por 1 a 0 e viu o sonho da Copa Africana de Nações ser adiado.

O gol do jogo saiu aos 64' quando Kebano bateu rasteiro sem chances para o goleiro Hugo Marques. O time comandado por pelo português Pedro Gonçalves ainda tentou, mas não conseguiu o empate.

Com o resultado, os 'Palancas' ficam na última colocação do Grupo D com apenas um ponto conquistado de doze disputados. Já a República Democrática do Congo chegou aos seis pontos e entrou de vez na briga por um vaga na Copa Africana de Nações.

Na próxima rodada, já em março do ano que vem, o combinado angolano visita Gâmbia (1º), enquanto a RD Congo pega o Gabão (2º).