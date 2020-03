Angulo deve chegar ao Cruzeiro na próxima semana

Angulo, colombiano de 20 anos, ficou fora da lista de inscritos pelo Palmeiras na Copa Libertadores assim como o volante/lateral-direito Jean.

Em meio à reformulação do grupo para se adaptar à realidade inédita da Série B, o Cruzeiro viu os dois como bons alvos para tentar reforçar a equipe.

O brasileiro já foi anunciado oficialmente pela Raposa. Neste sábado, a rádio 'Itatiaia' informou que já há acordo entre as partes para a contratação do atacante.

Com isso, a chegada do colombiano já é esperada para a próxima segunda-feira, quando fará exames médicos e assinará o empréstimo válido até o fim desta temporada.

Segundo a informação da emissora local, o Palmeiras aceitou pagar parte do salário do jogador, que tem contrato até 2024 com o time paulista.

O atacante atuou entre os jovens do Verdão em 2019 e somou sete gols em 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil da categoria de base.