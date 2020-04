Flamengo parabeniza Éverton 'Miteiro'

O perfil oficial do Flamengo e os torcedores rubro-negros usaram as redes sociais nesta sexta-feira para parabenizar Éverton Ribeiro pelo aniversário de 31 anos.

Éverton Ribeiro não. Éverton "Miteiro", apelido carinhoso que o jogador recebeu dos flamenguistas por fazer jogadas que parecem mágica dentro de campo.

O meia chegou à Gavea em junho de 2017, contratado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) após defender o Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

Com 26 gols marcados e 170 jogos disputados pelo Flamengo, Éverton já comemorou os títulos do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro em 2019 e da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil em 2020 pela equipe.

Confira abaixo algumas homenagens ao meia no dia do aniversário.

Natural de Arujá (SP), Éverton Ribeiro foi revelado pelo Corinthians e não chegou a se firmar no clube. Durante a carreira, ele também vestiu as camisas de São Caetano, Coritiba e Cruzeiro, clube pelo qual foi bicampeão nacional.