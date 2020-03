Aniversário de Ronaldinho teve churrasco e torta na prisão

Ronaldinho Gaúcho completou neste sábado 40 anos. No entanto, o ex-craque não vive um dos seus melhores momentos e não tem muitos motivos para comemorar, uma vez que está preso desde o início do mês no Paraguai por ter entrado no país com documentos falsos, além da suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro.

Apesar dos problemas, a idolatria permanece viva devido às memórias deixadas das épocas em que brilhou nos gramados. Essas recordações de jogadas brilhantes e golaços motivaram manifestações de carinho de nomes de diferentes gerações, como Maradona e Vinicius Jr.

Além das mensagens de todos lados do mundo, Ronaldinho também recebeu presentes especiais dentro da unidade carcerária. O ex-jogador foi presenteado com um churrasco e uma torta de aniversário.