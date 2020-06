Anna Modler, a modelo que roubou o coração de Alexis

Alexis Sánchez pode ter uma nova namorada. Apesar do fato de o jogador chileno da Inter de Milão, time no qual está emprestado pelo Manchester United, não ter anunciado oficialmente, a imprensa já começou a falar sobre esse boato.

E o motivo da descoberta não foi outro senão o Instagram, a abençoada rede social que mais encanta os fãs de fofocas, especialistas em analisar em detalhes cada uma das imagens que as celebridades postam.

Nesse caso, a mídia do mundo todo começou a falar sobre o suposto relacionamento do ex-jogador do Barcelona com a modelo sul-africana Anna Modler, que comemorou seu 22º aniversário postando uma foto em sua conta oficial do Instagram com Atom e Humber, os cães do atacante da Inter.

Além disso, apenas alguns dias atrás, a conhecido modelo publicou na mesma rede social uma foto com uma xícara do Udinese, a equipe na qual o internacional chileno jogava antes de aterrissar no Camp Nou.