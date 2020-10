Ansu Fati se sente muito a vontade com a camisa do Barcelona. O jovem atacante vai pulverizando os recordes de idade por ande passa.

A estrela de Fati brilhava na base e agora brilha ainda mais no profissional ao lado de Leo Messi. O Real Madrid já sentiu todo o potencial do atacante, seja na base ou no time principal.

