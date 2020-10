VÍDEO: Ansu Fati e Adama Traoré dão show de habilidade em treino da Espanha

Adama Traoré é uma das novidades do atual time da Espanha. Depois de superar a Covid-19, ele finalmente estreou com a 'La Roja'. Outra figura recentemente integrada ao grupo da seleção é Ansu Fati, talento precoce do Barcelona.

Confira no vídeo acima a dupla da Espanha brincando com a bola no treinamento e demonstrando a habilidade. Em meio a embaixadinhas e 'truques', eles não deixam a bola cair e são observados pelos colegas que passam no gramado.