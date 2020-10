Ansu Fati é alvo de racismo de jornalista e Griezmann defende o companheiro

Ansu Fati, revelação do Barcelona, foi alvo de racismo de um jornal espanhol em artigo que comentava a goleada por 5 a 1 do time catalão sobre o Ferencvárosi, na última terça-feira, no Camp Nou, pela Champions League.

O texto é assinado pelo colunista Salvador Sostre, do diário ABC, que ao analisar a velocidade do jovem guineense naturalizado espanhol faz uma comparação absolutamente deplorável.

"Ansu correndo tem algo de gazela, de um camelô jovem e negro que, de repente, seria visto correndo pelo Paseo de Gracia (avenida de Barcelona) quando alguém grita: 'água, água!', anunciando que a Guarda Urbana chegou", escreve o jornalista.

Fati e o Barcelona ainda não se pronunciaram sobre o texto, que continua no ar apesar da grande repercussão na internet. Mas quem foi a público condenar o racismo foi Antoine Griezmann, companheiro da promessa no ataque azul-grená.

"Ansu é um garoto excepcional, que merece respeito como qualquer ser humano. Não ao racismo e não à má educação", afirmou o francês.

Fati foi um dos destaques da goleada do Barça contra o time húngaro na Champions, com um gol e uma assistência. Considerado uma das maiores joias do clube catalão, o jogador de 17 anos tem multa rescisória de 400 milhões de euros.