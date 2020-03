Ansu Fati e Riqui Puig perderam espaço com Setién

Quique Setién chegou ao Barcelona e Riqui Puig ganhou notoriedade. Uma foto aqui, alguns minutos lá e até participação como titular. O mesmo aconteceu com Ansu Fati.

No entanto, desde meados de fevereiro, ambos desapareceram dos planos do técnico. Justo no momento em que as partidas mais importantes chegaram.

O mais afetado foi Riqui Puig, que passou a jogar com o Barcelona B nas últimas semanas. Desde o início de fevereiro, ele entrou na lista de relacionados apenas em três jogos e disputou três minutos.

Fati aproveitou mais tempo em campo, mas não jogou nenhuma partida completa. Desde o duelo contra Levante, quando ele marcou dois gols, seus minutos diminuíram.

Contra Napoli e Real Madrid entrou quando faltavam dez minutos para o apito final. No 'Clasico', Setién deu prioridade a um jogador que chegou há pouco tempo como Braithwaite.

Em meados de fevereiro, Ansu Fati havia se tornado o sexto jogador com mais minutos desde que Setién assumiu o comando. Com a chegada do dinamarquês, foi perdendo espaço.