Ansu Fati e Riqui Puig vão disputar vaga para a segunda divisão

Ansu Fati e Riqui Puig, vindos das categorias de base e do time B do Barcelona, voltarão a integrar o segundo grupo do clube para ajudar no objetivo deste fim de temporada.

O Barcelona B disputa a terceira divisão espanhola e está no 'play off' que classificará para uma categoria acima. Para chegar lá e dar mais minutos a seus jovens, a dupla que atua na equipe de Quique Setién será utilizada.

A informação foi confirmada por Xavier Vilaojana, responsável pela formação dos jovens do Camp Nou, em entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio'. O dirigente confirmou que, mesmo assim, os dois seguem sendo atletas do grupo principal.

Com isso, o meia e o atacante entrarão em campo nas partidas marcadas para ocorrer entre 18 e 26 de julho. A reta final competição será realizada em Málaga e o primeiro adversário será o Real Valladolid Promesas.