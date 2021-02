Ansu Fati, em complicada situação, não é esperado contra PSG

Três meses depois de saber da lesão de Ansu Fati e depois de ser operado, não há boas notícias sobre o período de recuperação do jovem jogador do Barça. A priori, o processo de recuperação deveria durar quatro meses. Mas os prazos são mais lentos do que o esperado.

De acordo com 'AS', o joelho continua apresentando problemas. Quando se aumenta o ritmo dos exercícios, o joelho sofre e a articulação tende a inchar. Portanto, ao se deparar com essa situação, Ansu é forçado a parar.

Um obstáculo que atrasou seu processo de recuperação. Os prazos não puderam ser encurtados, muito pelo contrário. Apesar de sua presença contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões no dia 10 de março - jogo de volta - já estar complicada, agora já se dá por descartada. É praticamente impossível chegar em boas condições.

E no Barça é claro que não vão forçá-lo. Com apenas 18 anos e muitos anos no mais alto nível pela frente, o clube não quer colocar pedras no caminho de Ansu Fati. Nenhum risco será assumido com ele.

Na equipe do Barça é claro que até lá a equipe já terá se adaptado à ausência de Ansu, protagonista até sua lesão. Quando ele estiver a 100% e não houver perigo de recaída, ele retornará aos poucos ao cenário 'culé'.

Diferente é o caso de Gerard Piqué. Segundo o 'Cadena SER', o zagueiro tem opções para chegar a tempo para a Champions League. No caso dele, não está descartado forçar se necessário, embora seu joelho esteja evoluindo favoravelmente.