Ansu Fati já é da primeira equipe: camisa 22 e 400 milhões de cláusula!

Ansu Fati já é para todos os efeitos um jogador da equipe principal do Barcelona. Conforme apontado por 'Marca' e 'Onda Cero', o ponta assinou o cadastro federativo na manhã de quarta-feira que o credencia como jogador de futebol sênior.

Este movimento já foi relatado anteriormente, mas foi só agora que o jovem da base do Barça assinou uma alteração que é acompanhada por seu novo contrato.

Este contrato mantém a mesma data de término do contrato, 30 de junho de 2022, e também não há melhora nos seus ganhos. Isso significa que ele tem um número de primeira equipe e que sua cláusula de rescisão vai de 170 milhões para 400 milhões de euros.

Portanto, Ansu Fati já vestirá seu número do primeiro time contra o Villarreal, que como o clube mostrou será '22'. Isso configura para fins burocráticos o salto do jogador, já que esportivamente é mais um do início da temporada passada.

No entanto, o portal 'Marca' diz que Ansu aguarda a negociação de um novo contrato que se adapte ao seu status na primeira equipa e expanda a sua relação. Este acordo que entrou em vigor foi assinado há um ano.

Para isso, o ponta se colocou nas mãos de Jorge Mendes após deixar de trabalhar com Rodrigo Messi. O português, que já enviou Semedo aos Wolves, já deu início às primeiras conversas para discutir o futuro de Ansu Fati com a diretoria do Barça.