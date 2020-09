Ansu Fati lidera a revolução na Espanha

O jovem prodígio do Barcelona foi chamado por Luís Enrique para os duelos contra Alemanha e Ucrânia pela Liga das Nações. Contra os ucranianos, neste domingo, o atacante de 17 anos nascido em Guiné-Bissau será titular.

Com isso, ele segue sua carreira meteórica cheia de recordes e pode ser o grande nome de um novo grupo da Espanha pensando na Eurocopa de 2021 e na Copa do Catar em 2022. Confira abaixo as escalações de Espanha e Ucrânia.

España: De Gea; Jesús Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Thiago, Rodri, Mikel Merino; Dani Olmo, Gerard Moreno y Ansu Fati.

Ucrania: Pyatov; Tumchyk, Matviyenko, Kryvstov, Mykhaylichenko, Yarmolenko, Kharatin, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk; y Marlos.

Confira no vídeo os bastidores da primeira convocação de Ansu Fati pela seleção principal da Espanha.