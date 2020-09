Ansu Fati sofre lesão no quadril e vira desfalque

Más notícias para Ronald Koeman. A equipe do Barcelona realizou, nesta sexta-feira, seu último treinamento antes do primeiro amistoso da pré-temporada e se deparou com um problema envolvendo Ansu Fati.

"Ansu Fati sofreu uma contusão no quadril direito no treino desta sexta-feira. A evolução do jogador marcará sua disponibilidade para os primeiros jogos da temporada", anunciou o clube pelas redes sociais.

O jovem precisou deixar as atividades do grupo para ser atendido pelos médicos do Barcelona, que já o afastaram da partida deste sábado contra o Nàstic de Tarragona.

Aonda não foram detalhadas mais informações sobre a situação do jogador. Sua recuperação será determinante para o tempo fora dos jogos, mas por enquanto o caso não parece ser algo grave que possa deixar Ansu Fati afastado por longo prazo.

Por outro lado, a novidade no treino foi o retorno de três jogadores: Nélson Semedo, Francisco Trincão e Martin Braithwaite. O trio voltou a se exercitar com os companheiros depois de estar com as seleções de Portugal e Dinamarca no início da Liga das Nações.

Da mesma forma, o Barcelona informou em sua nota que Miralem Pjanic será integrado em breve aos treinamentos. O bósnio já chegou a Barcelona na quinta-feira e manifestou a vontade de começar a trabalhar com a equipe.