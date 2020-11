Ansu Fati terá cirurgia nesta segunda-feira

Ansu Fati foi a má notícia do fim de semana para o Barcelona, que comemorou uma goleada sobre o Betis com ótima atuação de Lionel Messi. O jovem atacante saiu de campo lesionado.

Após o jogo, o próprio clube confirmou: "Exames realizados hoje detectaram que Ansu Fati tem uma ruptura no menisco interno no joelho esquerdo. Nos próximos dias será determinado o tratamento a seguir".

Cumprindo a promessa, o Barcelona trouxe a novidade do caso no dia seguinte. O atacante será submetido a uma cirurgia na manhã dessa segunda-feira.

Após a intervenção, será divulgada a informação do resultado da operação e do tempo aproximado necessário para a recuperação do jovem de 18 anos, que já soma 43 jogos, 13 gols e três assistências com o time principal do clube catalão.