Ansu Fati teria passado por uma nova cirurgia em janeiro

Os crescentes rumores dos últimos dias apontam para uma nova cirurgia no joelho de Ansu Fati, realizada no mês de janeiro. Por isso o seu retorno estaria demorando mais do que o previsto.

O joelho do atacante não respondia bem a reabilitação. Inflamava quando era submetido a esforços, e isso teria levado o jogador a parar, dar um passo atrás na recuperação e estender os prazos.

Veículos como o diário 'AS' e a 'TV3', asseguram que Ansu Fati teria passado por uma cirurgia secreta no mês passado. Ou seja, o motivo do atraso de Fati no retorno a equipe não estaria ligado unicamente ao processo de reabilitação, mas sim a um novo procedimento cirúrgico.

Além disso, não estaria descartada uma terceira intervenção, o que atrasaria ainda mais a sua volta, que estava programada para o mês de março e agora deve acontecer em abril.

Por outro lado, o jornal 'Ara' e a emissora 'Esport3' explicam que essa nova operação teria sido realizada devido a uma alergia na sutura do menisco, o que descartaria uma terceira intevenção.