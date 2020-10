Com apenas 17 anos, Ansu Fati vive um momento especial com a seleção espanhola em sua primeira convocação com o time principal após brilhar surgindo como recordista e grande promessa do Barcelona.

Confira no vídeo acima o 'novo trabalho' do jovem prodígio, que deixou a bola de lado por alguns momentos para assumir a câmera no centro de treinamento da equipe da Espanha.