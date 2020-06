"A Premier era dos ingleses; agora é dos estrangeiros"

Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, falou no primeiro dia do 'Golden Coach Congress' sobre o impacto do Brexit no futebol inglês.

Por meio de videoconferência, Wenger explicou: "É uma situação muito paradoxal. Se eu perguntar: por que as pessoas na Inglaterra votaram no Brexit? Certamente, algumas podem ter feito isso conscientemente, pensaram que era para recuperar parte de sua soberania".

"Quando cheguei, o futebol inglês era dos ingleses. Agora, a Premier é dos estrangeiros. Como isso vai mudar? Eu não sei, isso dependerá de como o Brexit será colocado em prática e aplicado ao futebol", afirmou.

"Se as regras forem restritivas, certamente matarão a superioridade da Premier League, porque agora depende dessa exposição em nível mundial", concluiu o técnico francês.