Antes de contratar Ronaldinho Gaúcho, Atlético-MG queria Juninho

Cuca, ex-técnico do Atlético-MG, deu uma netrvista ao jornalista Alexandre Lozetti, do Globoesporte.com, falando sobre a conquista da Libertadores de 2013, na época time de Ronaldinho Gaúcho, figura importante para a conquista do título, mas que segundo o treinador, não era a primeira opção de reforço do Galo.

Ídolo na Europa, com passagens por grandes clubes do velho continente, jogador de seleção brasileira e craque na bola parada. Este era o perfil do reforço que os mineiros buscavam, mas não se tratava de Ronaldinho Gaúcho e sim de Juninho Pernambucano.

De acordo com Cuca, o Galo precisava de um jogador que resolvesse o problema de bola para em um time cheio de jogadores altos e bons cabeceadores, para isso, o clube começou conversas por Juninho, que na época estava no Vasco. O presidente Kalil chegou a se reunir com o meia, mas Cuca teve outra ideia.

Ao ver na televisão que Ronaldinho havia rescindido seu contrato com o Flamengo, sugeriu ao cartola a contratação do craque, e em dois dias os dois desciam de um helicóptero no Galo: "Foi uma coisa de outro mundo", lembra Cuca.

Parte da imprensa, como conta Cuca, chegou a criticar a contratação de Ronaldinho, alegando que o grupo do Atlético era bom e que o craque iria tumultuar nos bastidores. "Era um medo muito grande mesmo. Mas o Ronaldo deu aquele brilho que o Atlético precisava, foi a figura que fez as coisas brilharem", disse.

Para o ex-treinador, foi Ronaldinho quem deu a aura ao Atlético e ajudou no bom desempenho de tantos outros jogadores, como o próprio atacante Jô. "Eu me reuni com o grupo, falei que estava trazendo o Ronaldinho e pedi para os jogadores abraçarem porque certamente haveria algumas dificuldades, mas elas foram muito pequenas em relação ao que ele deu para o Atlético", lembra.

Junto de Bernard, Victor, Jô, Diego Tardelli e tantos outros, Ronaldinho formava uma equipe que Cuca recorda como um "timaço", para a conquista -sofrida- do título inédito da Libertadores e se consagrar o Campeão da América: "Montamos um timaço e ganhamos esse título que o Atlético considera o maior da história".