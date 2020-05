O técnico Mauricio Pochettino estava "motivado" em seu próximo projeto, mas ele não descarta voltar ao Tottenham no futuro para terminar o que não poderia fazer.

O argentino, em entrevista ao 'BT Sport', alimentou os rumores sobre uma possível contratação do Newcastle, clube que está nos últimos estágios para ser comprado como parte de um consórcio da Arábia Saudita.

Pochettino não descartou o retorno ao Tottenham, a equipe em que ele passou cinco anos, para terminar o trabalho, depois de não conseguir levantar nenhum troféu nessa fase.

"Foi uma jornada emocionante que terminou do jeito que ninguém queria. No fundo do meu coração, tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão novamente. Desde que saí, meu sonho é voltar e terminar o trabalho que não poderíamos terminar. Estávamos muito perto de vencer a Premier League e a Champions", afirmou o argentino.

"Mas é claro que quero virar a página e agora estou motivado pelo meu novo projeto", acrescentou, sem nomear o Newcastle diretamente.

Segundo Pochettino, esse possível retorno pode ocorrer em cinco ou dez anos, talvez: "Antes de morrer, quero voltar a treinar o Tottenham".