Anthony Lopes dá positivo para Covid-19 e é dispensado da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou a dispensa de Anthony Lopes, goleiro que estava concentrado com a seleção até ter a confirmação de resultado positivo para Covid-19.

Foi o único caso de coronavírus detectado nos testes feitos na quinta-feira à noite com todas as pessoas concentradas, entre jogadores, equipe técnica e demais integrantes do grupo de trabalho.

"Os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2. Jogadores, treinadores, staff realizam esta manhã nova sessão de testes, pelo que o treino está agendado para as 17 horas, na Cidade do Futebol", comunicou a FPF.

Com isso, o jogador do Lyon não estará presente na partida do próximo domingo contra a França pela Liga das Nações. A partida está marcada para as 19h45 (hora portuguesa) no Stade de France, em Paris.