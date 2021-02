André Villas-Boas pede demissão do Olympique de Marselha

André Villas-Boas não é mais treinador do Olympique de Marseille. O português de 43 anos anunciou sua decisão em entrevista coletiva nesta terça-feira (2) e pode entrar na pauta do São Paulo para substituir Fernando Diniz, demitido do clube na segunda-feira (1).

A justificativa do pedido de demissão foi a contratação de um jogador contra a sua vontade. No último dia da janela de contratações, o Olympique fechou com Olivier Ntcham, do Celtic, defensor que não foi aprovado pelo português.

"Eu apresentei a minha demissão pois não concordo com a política esportiva do clube. A diretoria não me deu feedback algum. Não quero dinheiro, eu só quero sair", disse.

O portal 'Goal' apurou que Villas-Boas não cogita o Brasil no momento. O treinador pretende resolver as pendências na França, ficar com a família e procurar algo na Europa. No entanto, o São Paulo já demonstrou um grande interesse no trabalho do português.

Em 2012, o português ainda comandava o Chelsea e ficou próximo de um acerto com o São Paulo para o ano seguinte. O acordo não aconteceu por divergências com o então presidente são paulino, Juvenal Juvêncio.

"Foi curioso. Era para ser o meu próximo passo após a saída do Chelsea. Tive um encontro com Juvenal Juvêncio na casa do vice-presidente do São Paulo. O que estava acordado entre nós, que era uma exigência minha, era eu começar com o Estadual porque eu queria implementar uma série de mudanças que não poderiam acontecer durante o Campeonato Brasileiro. Foi por isso que falhou", relembrou Villas-Boas em entrevista ao Esporte Interativo, em novembro de 2020.

O próprio treinador, no entanto, afirmou que embora tivesse vontade no passado, não sabe se é possível treinar um clube no Brasil neste momento.

"O Leão estava muito pressionado por resultados, e o Juvenal queria mudar. Ele me ligou e eu disse que não. Uma pena, estava com muita vontade. Sempre quis treinar no Brasil. Agora, como me restam poucos anos de carreira, não sei se é possível", concluiu.