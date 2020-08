Conte fora da Inter? Quem será o técnico em 20/21?

Antonio Conte pode estar vivendo seus últimos dias como treinador da Internazionale de Milão. Após perder a final da Europa League para o Sevilla, Conte declarou que não tem certeza de que continuará no cargo na equipe de Milão.

"Nós vamos ter uma reunião na próxima semana com o clube e eu vou decidir meu futuro. Eu não tenho certeza se serei o técnico da Inter na próxima temporada. A Inter vai planejar o futuro com ou sem mim", falou Conte à SkySports Italia.

O técnico de 51 anos chegou à Inter ao final da temporada 2018/19. Com tempo para trabalhar e com muitos reforços (Lukaku, Sánchez, Eriksen e mais), o treinador tornou a Inter competitiva novamente e chegou muito próximo de quebrar a seca de títulos do clube que já dura desde 2011.

Conte viu Lukaku bater a marca de Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno em sua temporada de estreia na Itália, além da revelação de Lautaro Martínez em sua primeira campanha no futebol europeu. Com um ataque goleador e defesa sólida, a Inter de Conte chegou a ser líder da Serie A, mas viu a Juventus levantar mais um caneco do campeonato nacional.

Caso a saída de Conte realmente se confirme nos próximos dias, um nome começa a ganhar força nos bastidores e é de um rosto bastante conhecido do futebol italiano. Trata-se de Massimiliano Allegri, ex-treinador da Juventus.

Caso sejam confirmadas a saída de Conte e a chegada de Allegri, não será a primeira vez que tal movimento ocorrerá. Allegri chegou à Juventus em 2014 para substituir Conte, que tinha ido assumir a seleção italiana. Conte conquistou três títulos da Serie A, enquanto Allegri levantou quatro vezes o mesmo troféu.