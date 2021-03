VÍDEO: Antony diz que estilo do São Paulo o ajudou em chegada no Ajax

Antony estreou em 13 de setembro de 2020 pelo Ajax com o gol da vitória por 1 a 0 contra o Sparte Roterdã, e hoje já soma nove gols e nove assistências nos 35 jogos com o clube dos Países Baixos, dos quais foi titular em 30.

Confira no vídeo acima uma entrevista exclusiva do jogador aos canais oficiais do Ajax. O brasileiro de 21 anos analisou sua rápida adaptação ao futebol do país europeu e fez questão de exaltar o estilo de jogo do São Paulo como fundamental para seu grande momento.