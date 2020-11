Antony marca primeiro gol na Champions e confirma melhor início que David Neres no Ajax

Antony precisou de apenas um minuto nesta terça-feira (3) para marcar seu nome na história da Liga dos Campeões. Em seu segundo jogo na competição, balançou as redes pelo Ajax, abriu o placar diante do Midtjylland, da Dinamarca, e ajudou os holandeses a conquistarem sua primeira vitória nesta edição da Champions.

Nada de inesperado, dado o grande começo do jovem brasileiro com a camisa do clube holandês. Em nove jogos, o garoto, contratado no meio do ano junto ao São Paulo numa operação que pode chegar a mais de 22 milhões de euros, já tem cinco gols e duas assistências, além de belos dribles e muitas outras oportunidades criadas.

Antony já começa a brilhar na Europa