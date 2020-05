Veja números de Antony, que não deve atuar mais pelo São Paulo

Sem perspectiva de retomada dos campeonatos no Brasil nem dos treinos do elenco do São Paulo, o atacante Antony não atua mais pelo Tricolor antes de ir para o Ajax. O contrato dele com o clube holandês passa a ter validade no dia 1º de julho.



Dessa forma, o ponta deixará marcada como despedida do Tricolor a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no estádio do Morumbi, partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. Ao todos, foram 52 jogos pelo clube, seis gols marcados e seis assistências para companheiros.



Revelado na Copa São Paulo de 2019, o jovem foi visto como uma das joias mais promissoras de Cotia desde que apareceu nos profissionais. Ainda que tenha sofrido cobrança para ser mais produtivo no ataque, pode dizer que foi titular na maior parte do tempo em que esteve entre os profissionais.



Cedido àdurante o começo da temporada para a disputa do Pré-Olímpico, ele só atuou em quatro partidas pelo Tricolor em 2020. Além do clássico com o Peixe, esteve em campo nas vitórias sobre Oeste e LDU, e na derrota para o Binacional., Antony viveu seus melhores momentos no Paulista do ano passado. Ao lado de Igor Gomes, conseguiu classificar a equipe à decisão do torneio, eliminando o Palmeiras no Allianz Parque.Na final, mesmo derrotado pelo Corinthians, marcou o gol da equipe na Arena do rival, o único em clássicos regionais pelo Tricolor. Ele foi vendido por, mas o negócio pode chegar a 22 milhões caso ele cumpra algumas metas no Ajax.