A derrota da Juventus para o Napoli na final da Copa da Itália continua dando o que falar. O ex-presidente do clube italiano, Giovanni Cobolli Gigli se uniu as críticas a equipe de Sarri e Cristiano.

"Eles fizeram um bom jogo com a Inter há três meses, mas depois com o Milan e com o Napoli tiveram posse de bola, mas chutaram pouco", disse em declarações a 'Radio Sportiva'.

"O que eu mais me queixo de Sarri, um treinador que realmente não admiro como pessoa, é que ele disse que a Juve perdeu a final porque o Napoli foi melhor nos pênaltis. Do meu ponto de vista, perdemos porque não fomos determinados", analisou.

"É inaceitável que a Juventus ainda não tenha uma identidade. Ao contratar o Ronaldo, a Juve abdicou do futebol em equipe para se focar em um homem só. O Allegri conseguia fazer isso funcionar, mas o Sarri não", completou.

"É preciso um treinador especial para lidar com jogadores que são estrelas e o Sarri podia fazer isso no Napoli, mas não consegue com o Ronaldo. Se ele conseguir vencer a Serie A e ir até ao fim na Liga dos Campeões vai poder manter o emprego, caso contrário, o melhor é sair já", concluiu.