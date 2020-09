Ao Son de Kane

A agitada partida entre Southampton e Tottenham começou tendo protagonismo do VAR, que não demorou para ajudar a arbitragem a anular três gols.

A postura ofensiva dos dois times prometia um jogo de muita bola na rede, e, após a tecnologia cancelar comemorações, os donos da casa abriram o placar com Ings.

O mesmo Ings fez o segundo, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a um toque da bola em sua mão. Djenepo também chegou perto de ampliar a vantagem, mas acertou a trave.

A reação do time de José Mourinho chegou com Harry Kane e Son Heung-Min​ em uma atuação muito inspirada da dupla que surtiu efeito ainda antes do intervalo, quando o inglês lançou para o sul-coreano marcar o primeiro gol do Tottenham.

No segundo tempo, Kane voltou a dar assistência para o asiático ampliar. A cena se repetiria, com um total de cinco gols em passes nas costas da zaga, sendo quatro de Son e um de Kane, que deu as quatro assistências a seu parceiro de ataque. Ings ainda descontou para o Southampton.