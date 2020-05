Aos 11 anos ele ficou na rua e agora é desejado pelo Real Madrid

Apenas algumas horas atrás, houve uma conversa sobre o primeiro passo do Real Madrid por Eduardo Camavinga, a jovem promessa do Rennes de apenas 17 anos.

Mas quem é realmente esse jogador? O meia formado na categoria de base do time francês é o homem da moda, um jogador de futebol que analisamos ponto a ponto para que você o conheça em detalhes.

Como relata 'Marca', além de ter a nacionalidade de seu país de nascimento, Angola, Camavinga também tem a congolesa e francesa, o que lhe permitiu jogar com os 'bleus'.

O meio-campista do Rennes tem o mesmo representante de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Além disso, antes de ser jogador, ele era judoca.

Em 2013, quando tinha apenas onze anos, ficou na rua com sua família porque sua casa pegou fogo. Naquela época, estava jogando no Drapeau-Fougères.

De quatro milhões a 40 'quilos'

Se há um ano o jogador desejado pelo Real era avaliado em quatro milhões de euros, agora seu valor de mercado se multiplicou por dez, subindo para 40 milhões de euros.

Além disso, Camavinga foi o jogador de futebol mais jovem a jogar com o primeiro time do Rennes, com apenas 16 anos, quatro meses e 27 dias.