Aos 16 anos, já é alvo de Liverpool, City e United

Ele não completou 17 anos nem seus estudos e já tem vários grandes times da Premier League interessados ​​em contratá-lo. Estamos falando de Carney Chukwuemeka, meio-campista de 16 anos do Aston Villa.

De acordo com 'The Athletic', há três equipes interessadas nele: Liverpool, Manchester City e United.

E tudo isso, apesar de ele ainda não ter contrato em tempo integral e ainda não ter feito sua estréia no primeiro time do Aston Villa, o clube que agora corre o risco de perdê-lo.

Trata-se de um meia que também pode jogar na ala direita, em uma posição um pouco mais avançada.

'The Sun' assegurou que o Aston Villa estava tentando renovar com ele quando a pandemia de coronavírus cresceu e tudo foi interrompido. Resta saber se o jogador aceita a opção de continuar no time de Birmingham, com o objetivo de avançar para o time principal em breve, ou se vai em busca de uma oportunidade com um dos gigantes.

Convocado nas seleções de base, no Aston Villa, ele é visto como o melhor garoto de sua idade na Inglaterra.