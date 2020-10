Aos 40 anos, Ricardo Oliveira destaca longevidade na chegada ao Coritiba

Ricardo Oliveira foi apresentado como novo jogador do Coritiba e concedeu entrevista após assinar. O experiente centroavante afirma que ao longo do tempo preservou muito sua condição física para chegar mais longe na carreira - confira no vídeo.

Após passagem pelo Atlético Mineiro, o atacante assinou contrato definitivo até maio de 2021 e já está com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"O que o torcedor pode esperar de mim é o que eu sempre fiz na minha carreira toda, que são gols. Está no meu DNA, é o que eu sei fazer. Venho pra cá com muita motivação de poder unir forças com meus companheiros, comissão técnica, diretoria e claro, contando muito com o apoio do torcedor do Coxa, que é muito apaixonado. Já tive muitas dificuldades aqui e não me lembro de ter vencido o Coritiba jogando contra", disse à TV Coxa

No currículo, entre os títulos mais importantes, o atacante tem a conquista do Brasileiro de 2006, do Campeonato Espanha, da Copa da UEFA (ambos com o Valência) e da Liga dos Campeões, com a camisa do Milan. Pela seleção, foi campeão da Copa América em 2004 e da Copa das Confederações em 2005.