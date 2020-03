Flamengo transforma a dificuldade em três pontos

Aqui é Libertadores irmão, não tem jogo fácil! Quem pensou que o Flamengo ia chegar em Barranquilla e passar o carro no Junior se enganou completamente.

O atual campeão da máxima competição continental sofreu em um jogo catimbado, duro e com uma intensidade bastante elevada. Mas prevaleceu a qualidade e os cariocas voltam para o Rio com três pontos na bagagem.

O primeiro gol flamenguista saiu logo aos cinco minutos da partida. Arrascaeta recebeu de Vitinho e partiu em velocidade pela ponta esquerda. O uruguaio foi até a linha de fundo e tocou para trás, ela passou por Gabigol, mas não por Everton Ribeiro, que mandou no cantinho de Viera!

Com o gol o time brasileiro deu uma relaxada e foi deixando os colombianos entrarem na partida. A equipe colombiana marcava forte, muitas vezes com força exagerada. E o grande desafio nesse momento era não entrar na pilha do rival.

A melhor chance dos colombianos na etapa inicial saiu dos pés de Téo Gutiérrez, que recebeu na área e bateu! Mas o goleiro Diego Alves estava bem posicionado e fez uma importante defesa.

Quando a bola rolou para o segundo tempo, Gabigol que andava meio sumidão na partida, teve duas chances seguidas. Na primeira mandou no cantinho e ela passou tirando tinta da trave, na segunda trouxe para dentro e descolou um escanteio.

A resposta do Junior veio aos 58', Didier Moreno fez o cruzamento e Téo Gutiérrez apareceu livre para emendar um bonito voleio! Diego Alves saltou e fez uma bela defesa!

Pouco tempo depois outra chegada dos donos da casa. Desta vez, Cetre pegou a sobra do escanteio e bateu cruzado com muito perigo, mas a bola acabou subindo demais.

Quando o Flamengo parecia sofrer com a pressão, veio o segundo gol. Michael partiu em velocidade para puxar o contra-ataque e tocou de lado para Everton Ribeiro bater na saída do goleiro. Foi o segundo do capitão.

No último minuto dos acréscimos, Teo Gutiérrez desviou uma cobrança de falta e descontou para os donos da casa, mas já não dava tempo para mais nada.

Com a vitória o Flamengo conquistou os seus primeiros três pontos no Grupo A. O time carioca ocupa a segunda posição, já que o Independiente del Valle, que venceu o Barcelona de Guayaquil, tem saldo de gols melhor.

Na próxima rodada o time de Jorge Jesus recebe os equatorianos do Barcelona, enquanto o Junior de Barranquilla visita o Del Valle.