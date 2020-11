Apenas 5% das finalizações do Barcelona entram

O Barcelona vive um começo de temporada mais complicado do que se esperava no Campeonato Espanhol. Após seis jogos, o time soma oito pontos e é o 12º colocado.

Com dez gols marcados, a equipe de Ronald Koeman não conta com o poder de fogo desejado e até Messi parece sentir o peso do calendário. O argentino só marcou gols de pênalti neste começo de campanha.

Quatro times já balançaram mais vezes as redes adversárias. Vale lembrar que o Barcelona tem dois jogos atrasados, mas os números registrados até agora servem de alerta.

Nas últimas partidas, a equipe finalizou 54 vezes e marcou três gols. Os números destacados pelo jornal 'Marca' significam uma eficiência de 5% nas tentativas de superar os goleiros adversários.

Sem Luis Suárez, que vem mantendo seu faro de gol no Atlético de Madrid, o ataque do Barcelona terá de evoluir com os integrantes do projeto do novo técnico 'culé'.

Messi, Pedri, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Trincão e Coutinho vêm sendo os nomes mais utilizados no setor ofensivo e precisarão acabar com as oscilações para finalmente render no nível exigido diante das ambições do gigante catalão.