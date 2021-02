"Apenas dez clubes podem comprar Haaland"

Todos no futebol conhecem Mino Raiola. O italiano e Jorge Mendes são, neste momento, os mais valorizados e mais midiáticos representantes de jogadores do futebol.

Agente de jogadores como Zlatan Ibrahimobic, Paul Pogba e Erling Haaland, deu uma entrevista na 'BBC' na qual falou abertamente: "Os meus jogadores não me chamam de parasita".

“Talvez o público também possa pensar: 'Se este homem é tão ganancioso e tão mau, como todos os seus jogadores estão felizes e ficando com ele?' Não tenho poder nem influência, o meu trabalho é conseguir o melhor negócio”, acrescentou.

Sobre a mesa, é claro, está o futuro do gigante norueguês: “Ele será uma das futuras estrelas da próxima década, pois vemos que estrelas como Ibrahimovic, Ronaldo e Messi estão chegando a uma idade em que todos perguntam: 'Até quando podemos continuar a apreciá-los?'. Então, todos procuram a nova geração"

"É óbvio que todos vêem Erling como uma dessas novas estrelas em potencial do futuro, porque é muito difícil fazer o que ele faz na sua idade e no seu nível. Há apenas um máximo de dez clubes que podem comprar Haaland e oferecer-lhe o salário que gostaria depois de estar em Dortmund... e quatro desses clubes estão na Inglaterra", acrescentou.

Ele também falou de algumas declarações polêmicas sobre o futuro de Pogba: “Só dei uma opinião, não queria causar problemas. Não acho que desestabilizei ninguém, porque tiveram uma fase fantástica e até conseguiram ser os primeiros. Cada vez que digo minha opinião, todo mundo na Inglaterra enlouquece e eu sou o pior agente, ou o melhor agente".

E, por fim, um recado para a FIFA: "Não conversamos mais. No final, haverá um processo na Justiça. Não tenho nenhum problema com a transparência. Existem governos que nos controlam fiscalmente, legalmente, todos os dias".

“O que nós temos problema é com as pessoas que não sabem como funciona uma transferência, tentando fazer regras que são ridículas. A FIFA nos usa para esconder seus próprios problemas. Só há interesse em dizer: 'Vamos atacar os agentes porque eles tiraram muito dinheiro do jogo'", concluiu.