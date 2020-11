Apenas Messi supera Pulisic em vendas nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o basquete, o beisebol ou o futebol americano reinam, mas o que eles chamam de 'soccer' cresce cada vez mais. Também ao nível do consumidor, por isso é interessante ver quem são as estrelas mais aclamadas no país do ' The Stars and Stripes Forever'.

A loja especializada em artigos de futebol 'Soccer.com' divulgou esta semana vários gráficos com o ranking de venda de camisas nos Estados Unidos, e o líder é o atacante do Barcelona, Lionel Messi.

Mas o mais curioso deste 'Top' 5 não é apenas que Messi reina nas vendas, mas sim que Cristian Pulisic está logo atrás. O ala do Chelsea é o líder da Seleção dos Estados Unidos e sua explosão na elite do futebol europeu é admirada.

O jogador 'blue' saiu da base do Borussia Dortmund e em 2019 assinou pelo Chelsea em troca de 64 milhões de euros. Lá ele é indiscutível e com a seleção já soma 14 gols em 34 jogos com apenas 22 anos.

Desta forma, Pulisic supera segundo esta loja o próprio Cristiano Ronaldo. O quinteto é completado por Kylian Mbappé e um Marcus Rashford que curiosamente compete no outro gráfico publicado pelo 'soccer.com', o dos jogadores favoritos por estado.

Este mapa dos Estados Unidos deixa alguns detalhes muito curiosos. Messi, Cristiano Ronaldo e Pulisic dividem a maioria, mas em estados como Dakota, Bruno Fernandes (Norte) e Bonucci (Sul) reinam, Dele Alli em Vermont, Anthony Martial no Havaí e seu parceiro Rashford no Alasca!