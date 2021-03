"Apenas Ronaldo e Messi estiveram no nível de Maradona"

Quando se fala dos grandes jogadores italianos dos últimos 30 ou 40 anos, os nomes que mais vêm à cabeça são os de Buffon, Del Piero, Totti, Baggio, Maldini, Nesta... e Zola.

O ex-meio-campista italiano foi uma das grandes referências do futebol transalpino e também um dos pioneiros ao se dirigir à Premier League no final dos anos 90 para ingressar no projeto do Chelsea.

No seu país, Zola conquistou vários títulos, como a Serie A com o Napoli e a Taça UEFA e a SuperTaça Europeia com o Parma. Em tla equipe ele coincidiu com um Diego Armando Maradona que o marcou em muitos aspectos.

“Aprendi muitas coisas com Diego. Tudo o que fiz em campo teve um motivo. Nada foi acidental. Também tinha uma grande qualidade humana. Foi maravilhoso. Lembro que em um duelo contra o Pisa ele até me deu o '10'. Foi especial ", lembrou o italiano na revista 'Panenka' antes de falar sobre a superioridade da ex-estrela e a eterna comparação com Leo Messi.

Só Ronaldo e Messi estão no auge de Maradona

"Joguei com jogadores de grande qualidade e nenhum esteve ao seu nível. O único que chegou perto foi Ronaldo, 'O Fenômeno'. Sobre Messi? Não se pode decidir. Eles são de épocas diferentes. São extraordinários e têm vários pontos em comum. Seria injusto dizer qual é o melhor", explicou.

Depois de muitos anos na Itália, Zola desembarcou na Premier League pelo Chelsea e abriu a porteira para a constante chegada de estrelas estrangeiras à competição. "Estávamos naquela época Vialli, Di Matteo, eu ... Também jogadores franceses e espanhóis. Demos riqueza tática ao torneio. Eu me adaptei muito rapidamente ao futebol e à vida em Londres", disse ele antes de relembrar alguns de seus melhores momentos como profissional.

"A melhor partida para mim foi uma partida entre Inglaterra e Itália em Wembley em 1997. Vencemos por 1 a 0 com um gol meu. Em seguida, haveria a final da Recopa da Europa de 1998. Não pude começar devido a uma lesão, mas fui para o jogo e marquei o gol da vitória contra o Stuttgart segundos depois de entrar. Fico com esses dois", lembrou.