Apenas seis: os jogadores com mais de 20 gols nas grandes ligas europeias

O gol é o principal ingrediente de qualquer cardápio do mundo do futebol, mas geralmente não é fácil de encontrar. Por isso, os jogadores que o conseguem fazendo parecer algo fácil sempre chamam a atenção. Nomes que qualquer equipe gostaria de ter em suas fileiras. Por isso, o BeSoccer Pro nos ajuda a destacar os seis melhores artilheiros das cinco ligas principais da Europa. Aqueles que já têm pelo menos 20 gols no torneio nacional.

As ligas medem a regularidade, também no caso dos 'killers'. Essa constância também deve ser estendida ao longo da temporada para poder estar presente na tabela de artilheiros. Mas mesmo entre gênios do gol existem diferenças. Robert Lewandowski é incomparável nesse quesito, pelo menos por enquanto.

O atacante polonês do Bayern de Munique chega a 35 gols - em 25 jogos - na Bundesliga, ficando a apenas cinco do recorde estabelecido pelo 'Torpedo' Müller em uma temporada. Números estratosféricos para o atacante que, aos 32 anos, não sabe o que é diminuir o ritmo. Ele está em um nível estratosférico, mais uma vez.

Os números de Lewandowski podem apagar os de seus perseguidores. Mas não deveria. Cristiano Ronaldo e Leo Messi, os dois gênios que lutaram por tantos títulos coletivos e individuais nos últimos anos, dividem o segundo lugar nessa improvisada análise da artilharia das cinco grandes ligas europeias. O português e o argentino deixam a sua marca, por enquanto, na casa dos 23. O camisa 7 a conquistou em 24 jogos na Serie A este ano. O camisa 10, com 26 jogos na LaLiga.

E falando em balançar a rede, a temporada de Erling Haaland é assustadora para uma equipe que não consegue arrancar como o Borussia Dortmund. Se os 21 gols do norueguês adquirem valor, quase ainda mais valor tem os de André Silva no Eintracht Frankfurt. É, talvez, o menos esperado entre todos esses nomes. O português está a caminho da sua melhor temporada na área do gol, embora tenha atingido essa cifra em três jogos a mais do que Haaland, que tem 21 na Bundesliga.

Apesar das lesões, Kylian Mbappé foi o último a conquistar o seu lugar nesta digna classificação. Depois de seu doblete contra o Lyon, o francês agora tem 20 gols em 25 jogos na Ligue 1. Vários passos à frente de Neymar, que por enquanto tem seis gols em sua conta após 12 jogos no campeonato francês. O brasileiro, regular na enfermaria... conseguiu mais do que o esperado.

É impressionante que nenhum jogador de futebol da Premier League possa estar presente neste clube seleto. Mohamed Salah, agora o maior artilheiro do torneio inglês, é o que mais perto de chegar a vinte gols (17).