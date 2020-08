Apenas três jogadores receberão um salário menor que o de Pirlo na Juventus

A Juventus confiou seu banco a Andrea Pirlo após a demissão de Maurizio Sarri. A eliminação da equipe da Champions pelas mãos do Lyon acabou com a carreira do ex-Napoli em Turim e agora as esperanças estão nas mãos de Pirlo, que chega com um salário bem menor que o de Maurizio.

Conforme relatado pelo 'Mundo Deportivo', o novo treinador da Juve receberá 1,8 milhões de euros por ano. Este montante pode ser aumentado por bônus.

Assim, Pirlo só receberá mais que três jogadores do time principal. Demiral (1,8 milhões sem bônus), Buffon (1,5 milhões) e o terceiro é o goleiro Pinsoglio (300.000 euros).

Sarri, seu antecessor no cargo, recebia um salário de 5,5 milhões por ano, três vezes mais do que a lenda 'bianconera' receberá por ano para dirigir a 'Vecchia Signora'. Por sua vez, e como teto salarial, Cristiano Ronaldo surge com os seus 31 milhões por ano.