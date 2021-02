Apenas um milagre salva o Vasco do quarto rebaixamento

A situação do Vasco da Gama já era delicada, mas o empate deste domingo contra o Corinthians acabou com as esperanças até mesmo para os vascaínos mais otimistas.

O jogo na Neo Química Arena acabou em 0 a 0, deixando a equipe de Vanderlei Luxemburgo com 38 pontos acumulados em seus 37 jogos disputados. O principal concorrente contra a queda é o Fortaleza.

O time da capital cearense é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem 41 pontos, mas não bastará torcer por uma combinação de vitória do Vasco da Gama e derrota do Fortaleza no último jogo.

Para sonhar com a permanência, também será necessário reverter a diferença no saldo de gols, que tem vantagem de 12 gols para a equipe nordestina.

Apenas os resultados ideais com goleadas milagrosas poderiam evitar a Série B para o Cruzmaltino. Essa situação explica o clima de forte decepção do grupo carioca após o jogo em São Paulo.

A última rodada está toda para as 21h30 da próxima quarta-feira, quando o Vasco da Gama recebe o Goiás e o Fortaeza enfrenta o Fluminense, que quer garantir sua vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.