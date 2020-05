Apesar de confessar seu amor pela Real, Emery treinaria o Athletic Bilbao

Depois de deixar claro que Kylian Mbappé é perfeitamente capaz de marcar um antes e depois no Real Madrid, Unai Emery, o treinador espanhol, queria se referir ao seu futuro.

E é que o treinador passou quase seis meses sem liderar nenhum time após sua aventura em inglês nas mãos do Arsenal, o que faz co m que ele pudesse começar a pensar em pousar em um novo banco.

Em algumas declarações concedidas a 'AS', ele comentou: "Sou profissional. Meu coração sempre esteve com a Real, onde estive por dez anos, mas se o Athletic alguma vez me ligar...".

Além disso, ele também se referiu à possibilidade de treinar outras equipes da LaLiga: "Já estive em Valência, mas se o Levante me ligar... Já estive em Sevilha, mas se o Betis me ligar... Onde quer que me desejem e me sinto reconhecido, estarei lá, e será isso o que importa primeiro".