"Apesar de minha amizade com Cristiano, se tenho que escolher, escolho Messi"

Wayne Rooney aproveitou sua coluna no 'Sunday Times' para tomar partido na comparação entre Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar de ter compartilhado vestiário com português e ser amigo dele, o inglês escolhe Leo.

O atacante parece não ter esquecido as duas Liga dos Campeões que escaparam do Manchester United por causa do argentino em 2009 e 2011.

"Apesar da minha amizade com Cristiano, eu escolheria Messi como o melhor. Também gostei de ver Xavi ou Scholes... É pelas coisas diferentes que Messi faz no futebol. Nunca o vi marcar um gol chutando tão forte quanto ele pode". Simplesmente, chuta a bola gentilmente e com muita calma. Torna tudo muito fácil", começou Rooney.

O ex-Manchester United, sim, elogiou o português pela maneira como sempre jogou no futebol: "No começo, Cristiano não estava tão obcecado em marcar gols, mas você podia ver no jogo dele que ele queria ser o melhor do mundo. Ele trabalhou e trabalhou e começou a marcar e melhorar como artilheiro. Tanto ele quanto Messi são os dois melhores jogadores da história do futebol".

De volta às comparações, Rooney continuou explicando sua devoção a Leo: "Ronaldo não tem piedade de ninguém, ele é um verdadeiro assassino do gol. Mas Messi... Messi te tortura antes de matá-lo. Dá a impressão de que ele está se divertindo muito mais. Sim, os dois mudaram o jogo em termos de números e acho que ninguém nunca chegará perto deles".

As palavras do ex-internacional inglês vêm algumas horas depois que David Beckham se expressou em termos semelhantes em relação a Messi.