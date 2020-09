Apesar de quase ter cidadania italiana... Suárez agora soa para o Atlético de Madrid

As viagens de Luis Suárez entre a Itália e a Espanha continuam. O uruguaio chegou ao território transalpino nesta quinta-feira para tirar a cidadania italiana, sendo aprovado na primeira tentativa.

Mas nas últimas horas toda a chance que parecia ter com a Juventus foi por água abaixo. Na mesma tarde, várias abordagens mudaram todo o panorama.

O primeiro é a confirmação da saída de Gonzalo Higuaín da Juventus, que deixa o posto livre. Suárez e Edin Dzeko disputam para preencher essa lacuna.

O uruguaio parece ter ficado mais caro, mas o bósnio está perto de deixar a Roma já que o time da capital tem a chegada quase certa de Arkadiusz Milik.

Toda esta rede de dominó despencou nas últimas horas, deixando Suárez sem o esperado espaço no 'Vecchia Signora' apesar de ter passado nas provas da cidadania europeia.

De acordo com informações de Fabrizio Romano, um dos maiores especialistas do mercado italiano, Suárez seria agora alvo do Atlético de Madrid, que receberia a transferência gratuitamente.

Na verdade, o atacante chegou de Barcelona no início da noite, depois de supostamente tudo ter sido frustrado. Resta saber se ele fará um novo voo, desta vez para Madri.