Apesar de tudo, Arthur quer ficar

Arthur Melo chegou a Barcelona como uma grande estrela para formar uma equipe vencedora no futuro. Sua contratação como 'novo Xavi' foi convincente pelo que havia conquistado no Grêmio, mas ele não confirmou a mesma qualidade em sua primeira campanha no Camp Nou.

Na segunda temporada, a concorrência aumentou no meio-campo com a chegada de Frenkie de Jong. E Arthur, embora tenha começado bem, teve altos e baixos.

Por essa irregularidade e por suas constantes lesões, o Barcelona já teria começado a considerar sua possível partida com a reabertura de um mercado em que os catalães precisam se movimentar para poder se reforçar.

A Juventus, recentemente citada como grande interessada no jogador, foi a última equipe a se aproximar do volante.

Segundo informação deste sábado do jornal 'AS', o jogador não quer sair e ainda está determinado a ter sucesso em Barcelona. A publicação aponta para a adaptação do jogador ao clube e diz que Arthur acredita que é agora que ele poderá oferecer seu melhor desempenho.

Em um ano e meio no clube do Barça, o ex-Grêmio jogou 67 jogos, nos quais marcou quatro gols e deu seis assistências.