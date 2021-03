"Apontaram uma arma na minha cabeça, minha filha viu tudo"

O aterrorizante episódio vivido por Angel Di María, cuja família sofreu um roubo em sua casa enquanto ele jogava contra o Nantes, infelizmente não é o único que aconteceu no mundo do futebol.

De fato, em 2008 Florent Balmont, no momento jogador do Lille, viveu um momento de terror, uma história que mudou sua vida e que agora quis recordar em entrevista ao 'Le Parisien'.

"Nessa noite eu estava dormindo em casa. Eu jogava no dia seguinte. Eram as cinco da manhã. Três pessoas abriram a porta e me disseram que vinham pegar as chaves do meu carro, que estava na parte da frente", comentou o ex-jogador francês.

E acrescentou: "Jogaram minha esposa no chão. Apontaram uma arma na minha cabeça durante uns 10 minutos. Minha filha tinha quatro anos. Ela não saiu do quarto de cima, mas viu tudo".

O que mais doeu ao ex-meia foi que a sua filha demorou para superar o impacto emocional dessa dura experiência vivida: "Minha esposa e eu nos acertamos para superar isso sozinhos. Mas isso assombrou minha filha por anos".

A partir desse momento trágico, o Lille decidiu colocar agentes de segurança nos arredores da casa de Balmont para proteger o jogador e sua família: "O clube teria colocado agentes das oito da noite às seis da manhã. Durante esse tempo, passamos todas nossas noites no memso quarto, minha esposa, minha filha de quatro anos e a menos, que no momento tinha apenas onze meses".