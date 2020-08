Após 12 anos, uma temporada sem títulos

Uma campanha para ser esquecida, que vale ser lembrada apenas para corrigir erros e evitar repetições. O massacre contra o Bayern de Munique foi o desfecho de uma temporada decepcionante que acabou sem títulos para o Barcelona.

A potência catalã não está acostumada a isso, o normal é conquistar o Campeonato Espanhol ou a Champions League. Às vezes, consegue às duas. Senão, pelo menos a Copa do Rei ou algum troféu de menos expresão é levantado.

Mas não é a primeira vez que o clube fica sem título, algo que não ocorria há 12 anos. Desde a temporada 2007-08, o Barcelona não ficava sem uma conquista. Aquela foi a última com o treinador Frank Rijkaard e o protagonismo estava com estrelas como Ronaldinho e Deco.

Na Champions League, a queda ocorreu nas semifinais contra o Manchester United. Na Copa do Rei, o time caiu contra o Valencia também a um passo da final. No Espanhol, conseguiu apenas o terceiro lugar, ficando a 18 pontos do Real Madrid.

Depois daquela péssima temporada, chegou Pep Guardiola. Agora, a história pode se repetir no sentido de haver uma mudança significativa e estrutural na tentativa de voltar ao caminho das glórias.