Após Covid-19, Cristiano entra no segundo tempo e marca dois

Após superar a Covid-19, Cristiano Ronaldo voltou a ser relacionado para um jogo da Juventus e iniciou a partida na casa do Spezia entre os reservas.

O placar foi aberto aos 15 minutos com gol de Álvaro Morata após o VAR revisar seu gol anulado e validar o lance. Tommaso Pobega empatou para os anfitriões com boa assistência de Bartolomei.

Já no segundo tempo, aos 56, Pirlo colocou o português em campo e tirou Dybala. Com três minutos de Cristiano Ronaldo no gramado, ele recebeu passe de Morata e, desmarcado, driblou o goleiro para empurrar para dentro.

Rabiot ampliou a vantagem para os visitantes ao receber lançamento de Chiesa, driblar o zagueiro dentro da área e finalizar. Para fechar a goleada, um pênalti cobrado por Cristiano Ronaldo balançou as redes aos 76 minutos.

Após 35 dias sem jogar com sua equipe, o português retornou para somar cinco gols marcados em três partidas nesta temporada com a Juventus. Os primeiros foram marcados contra Roma, duas vezes, e Sampdoria.

Com a vitória, a Juventus ocupa a segunda posição e soma 12 pontos, quatro a menos que o Milan. No entanto, o time de Turim pode ser ultrapassado ainda nesta rodada. Logo atrás, aparecem Atalanta (12) e Napoli (11), que se enfrentam neste domingo.