Após apresentar dez casos positivos, Dallas abandona a MLS

O dia 8 de julho está previsto para a volta da MLS, mas há uma equipe que não estará mais no torneio.

Trata-se do Dallas, que deverá adiar a sua volta ao campo até, quem sabe o ano de 2021.

A MLS anunciou sua retirada da competição devido ao alto número de contagiados por COVID-19.

No momento, o clube conta com dez positivos em seu elenco e um caso positivo no corpo técnico. Números alarmantes.

Talvez mais equipes acabem optando por não jogar o torneio por conta do coronavírus, que voltou a crescer em números nos EUA. Vale destacar que o jogador Carlos Vela não estará presente, já que preferiu ficar em sua casa com sua esposa, que está grávida.