Após cinco meses, China terá futebol em 25 de julho

O país onde a pandemia iniciou terá o retorno do futebol após cinco meses. A Superliga, principal competição chinesa, terá sua temporada 2020 começando em 25 de julho.

Ainda falta definir se haverá alteração do formato e estabelecer oficialmente quais as regras para minimizar as chances de contágio do novo coronavírus.

Segundo a imprensa local, a federação cogita separar os 16 times em dois grupos, com os quatro primeiros colocados se classificando para fases de mata-mata e os quatro últimos competindo contra o rebaixamento. A mídia chinesa também projeta partidas em estádios sem a presença público.

O que está anunciado é a existência de três janelas de transferências: a já realizada em fevereiro, uma entre 2 e 29 de julho e outra durante todo o mês de setembro. Cada time poderá fazer cinco contratações sem restrições de idade.