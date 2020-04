Após coronavírus, Dybala volta aos exercícios

O atacante da Juventus contraiu a Covid-19 junto com sua parceira, após resultados de testes serem confirmados há pouco mais de três semanas. Depois do susto, o argentino vai voltando à vida normal - ainda em confinamento - já tem inclusive condições de retomar as atividades físicas.

Novamente em casa, de onde teve de sair por causa do vírus, Dybala compartilhou esse retorno aos exercícios em uma publicação em suas redes sociais, na qual ele é visto trabalhando com uma máquina. Tudo indica que ele superou de vez a doença.